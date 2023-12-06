شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مواطن خليجي يصيد كائنات فطرية.. واتخاذ الإجراءات النظامية حياله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، أنه رصد محتوى منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام مواطن خليجي بصيد كائنات فطرية.

وأكد أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.

ودعا المركز في بيان، الجميع إلى التقيد بنظام البيئة واللوائح التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية على الرقم الموحد للمركز 19914.

عقوبة الصيد المحظور

ونُشر مقطع فيديو متداول، يظهر قائد مركبة وهو يقوم بصيد عدد من المها العربي وطيور الحبارى، وجرى نشر المقطع من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وعقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق (الشوزن) والشباك والمصايد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون تصريح (10) آلاف ريال.