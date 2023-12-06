شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة العاصمة المقدسة تشارك في حملة تنظيف "جبل النور وغار حراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة في مبادرة تنظيف جبل النور وغار حراء لتحسين المشهد الحضري بمدينة مكة المكرمة، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع مع الجهات الحكومية والخاصة (الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمانة العاصمة المقدسة، جمعية نماء الأهلية).

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس، أحمد بن عبدالله القرني، على أهمية برامج التطوع وما تشكله هذه البرامج من قيمة بالغة الأثر في التنمية المستدامة وفي تطوير مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم.

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وكشف أن حملة التنظيف اشتملت على توعية بالبعد التاريخي للموقع نفذته (إدارة المواقع التاريخية) بالهيئة الملكية، وتوعية بالبعد البيئي للمبادرة نفذته (إدارة البيئة والاستدامة) بالهيئة الملكية، وتوعية بيوم التطوع نفذته (جمعية نماء الأهلية).