شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية.. مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية حياة لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة، لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالحميد بن محمد علي شحات، وذلك بمقر المركز في الرياض.

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ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية لتطوير العمل الإغاثي والإنساني والدولي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.