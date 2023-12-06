انت الان تتابع "إسرائيل" تعلن إسقاط صاروخ في البحر الأحمر قبل استهداف إيلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 ديسمبر 2023, 12:42 مساءً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء) إسقاط صاروخ استهدف مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر. وقال الجيش في بيان: "أطلقت صفارات الإنذار عقب رصد صاروخ أرض أرض كان على وشك دخول الأجواء الإسرائيلية، وتم إسقاطه في البحر الأحمر عبر استهدافه بصاروخ حيتس بعيد المدى"، وفقاً لـ"رويترز". وسبق أن أعلن الحوثيون في اليمن أكثر من مرة إطلاق صواريخ باليستية في اتجاه مدينة إيلات جنوب "إسرائيل".

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