تراند اليوم : بالفيديو.. محلل الطقس عقيل العقيل: سحب رعدية على جدة وأمطار غزيرة على ينبع.. والدفء يعم معظم مناطق المملكة

صحيفة الخليج 365: قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن المؤشرات تشير إلى حالة جوية من عدم الاستقرار، وهناك مرتفع جوي على شبة الجزيرة العربية ويقابله أيضا مرتفع جوي في أفريقيا.

وأضاف خلال ظهوره على قناة "الإخبارية": "يوجد حزام سحابي يمتد من سواحل منطقة مكة والمدينة المنورة مروراً بتبوك والحدود الشمالية ومنطقة الجوف وحائل".

وتابع العقيل: "كل هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة، وسيكون هناك سحب رعدية على جدة وأمطار غزيرة على ينبع".

وأكمل: "خلال نهاية الأسبوع نلاحظ دفء واضح على معظم مناطق المملكة، فالرياض تسجل ما بين الـ 13 إلى 15 درجة مئوية، ووفقا لخبراء الأرصاد فالمؤشرات الأولية لفصل الشتاء أنه سيكون أدفأ بمعدل درجات حرارة تصل إلى درجة ونصف".