شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض الخضراء" يطلق مبادرة تطوعية لتشجير شعيب غذوانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام برنامج "الرياض الخضراء" مبادرة تطوعية لتشجير شعيب "غذوانة" تحت شعار "عطاء وطن وزراعة قيم" بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع.

وشهدت المبادرة التي نفذها "الرياض الخضراء" مشاركة وتفاعلاً كبيراً من مختلف أطياف المجتمع عامة وطلاب المدراس والفرق التطوعية خاصةً، حيث قاموا بزراعة الشتلات في أروقة شعيب غذوانة.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز قيم التطوع بين سكان المدينة.

مبادرة السعودية الخضراء

وأعلن برنامج "الرياض الخضراء" في وقتٍ سابق، عن بدء أعمال التأهيل والتشجير لشعيب غذوانة الذي يعد أحد روافد وادي حنيفة، حيث سيتم زراعة 6 آلاف شجرة ملائمة للبيئة المحلية على مساحة أكثر من 700 ألف متر مربع، وعلى امتداد 5.7 كم، وإنشاءه ممرات للمشاة بطول 13 كم، وتجهيزه مساحات للتنزه وممارسة الأنشطة الخارجية.

يشار إلى أن برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله - بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.

رؤية المملكة 2030

ويساهم البرنامج بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.

ويستهدف برنامج الرياض الخضراء زراعة 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متر مربع، بما يعادل 16 ضعفاً عما هو عليه الآن.