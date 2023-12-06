شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 9 مبادرات تطوعية بمشاركة 1300 شاب وفتاة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت أمانة الطائف باليوم السعودي والعالمي للتطوع، والذي وافق الخامس من ديسمبر الجاري، وبمشاركة كثيفة من المتطوعين والمتطوعات "1300 متطوع ومتطوعة"، حيث نفذت الأمانة 9 مبادرات وفعاليات تطوعية متنوعة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، سعياً لتعزيز شراكاتها المجتمعية، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز ودعم الشباب والفتيات للمشاركة في الفعاليات والمبادرات البلدية والتي تمثل قيمة إضافية للمتطوعين والمجتمع، وأيضاً للحفاظ على المكتسبات الحضرية والوطنية بالمحافظة.

وأوضحت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة أن كافة المبادرات لقيت الدعم من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي وشملت حملات لنظافة الأحياء والحدائق، وإزالة الكتابات الجدارية المشوّهة للمنظر العام، وزراعة الشتلات بالحدائق العامة والمواقع السياحية، وتوزيع شتلات زراعية، وتوزيع نشرات توعية بالصحة العامة وصحة البيئة، وعمل استقصاء لمدى الرضا المتحقق من المبادرات الاجتماعية المنفذة، وإقامة معارض وأركان توعوية وتعريفية، ونشاطات علمية وثقافية مختلفة.

نظافة الشواع والحدائق

هدفت هذه الأنشطة والفعاليات والمبادرات إلى التوعية بأهمية تنظيف الحدائق كمرافق عامة يستفيد منها الجميع، ونشر الوعي بين كافة أطياف المجتمع بضرورة المشاركة الفاعلة في نظافة المدينة وشوارعها انطلاقاً من تعزيز النظافة الشخصية للمواطن والمقيم، وتفعيل دور الشباب والفتيات في إزالة التشوهات البصرية في الشوارع والأحياء والمجمعات التعليمية والمرافق الخدمية العامة، ومشاركة المتطوعين في تنظيف المنطقة المركزية في سوق البلد وسط تفاعل من زوار المنطقة التاريخية بوسط المدينة، وإشراك الأهالي بغرس نبتات وشتلات مختلفة في الحدائق لتعزيز البيئة الصحية وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة.

دعم السياحة الداخلية

شارك عشرات المتطوعين والمتطوعات في تنظيف الوجهات والمواقع السياحية وتخليصها من المشوهات البصرية والمخلفات البيئية لدعم السياحة الداخلية وتوفير بيئة صحية تتناسب مع رغبات الزوار في المناطق الجبلية والمرتفعات الخضراء بالطائف، علماً بأن إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة تنفذ برامج تطوعية متنوعة تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة خالية من الملوثات وتتوافق مع معايير الشؤون البلدية في تعزيز الصحة والارتقاء بالمكان والإنسان وتعزز المشهد الحضاري للمدينة.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات أنشأت وابتكرت خلال العام الحالي آلاف الفرص التطوعية في جميع مدن ومحافظات المملكة أسست ومكنت إدارات المشاركة المجتمعية في الأمانات لدعم برامج التطوع البلدي التي تخدم المواطنين والمقيمين، وحددت مسارات فرص إشراك المجتمع ببرنامج معالجة التشوهات البصرية والرقابة على تحسين المشهد الحضري، وتسهيل عمل المتطوعين بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.