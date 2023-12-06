شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تطبق أحدث التقنيات العالمية لصيانة كسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطبق الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحدث التقنيات وأفضل المواد ذات المواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة من أجل العناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.

وأشارت الهيئة أنه يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى ( 29 )عاماً، ويعمل على تفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له وإصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها، حسب الخطة اليومية المعتمدة وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.

وتعمل شؤون الحرمين بشكل دوري على شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف وكذلك أعمال تنظيف الكسوة من جميع الجوانب إضافة إلى تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني والتي تقوم بها للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.