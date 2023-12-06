اعتماد آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

كما ألزمت الهيئة المنشآت والأفراد بحصول السائق لقيادة مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص على بطاقة سائق اعتباراً من تاريخ 15/3/2024م التي تتطلب لإصدارها وتجديدها توفّر رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة، وشهادة خلو من السوابق، ويتطلب للمنشأة أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية في حال كان السائق حاصلًا على تصريح من (أجير)، وأن تكون هوية المقيم التابع للمنشأة مشتملة على مهنة ملائمة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن (سائق شاحنة صغيرة، أو سائق شاحنة ثقيلة) ، مشيرة إلى أن الآلية المعدلة تسهم في تحقيق السلامة لكافة أطراف عملية النقل، مضيفة أن التزام الناقل بتركيب الحواجز يسهم في تعزيز أمن عمليات النقل.
وبينت الهيئة أن بطاقة السائق ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.
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