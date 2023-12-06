الراجحي يرعى حفل "جائزة العمل" 2023

تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يُقام يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري في الرياض، حفل "جائزة العمل"، لمنشآت القطاع الخاص في نسخته الثالثة، وسيُعقدُ الحفل هذا العام بالتزامن مع المؤتمر الدولي لسوق العمل -الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر .

وتتنافس أكثر من 88 ألف منشأةٍ في القطاع الخاص على 27 جائزةٍ موزعةٍ على أربعة مسارات رئيسة هي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، و"مسار الرئيس التنفيذي"، بمشاركة أكثر من مليون موظفٍ في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة، وذلك وفق معايير الترشّح على جائزة هذا العام.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المنشآت المتميزة، وتشجيعها على تبني نماذج الأعمال الممتثلةِ لمعايير بيئة العمل المُحفزة، وذلك بهدف رفع تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها للعاملين في القطاع الخاص، كما تسهم هذه المبادرة، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتحفيز المنشآت على الاستثمار في تنمية كوادرها الوطنية، ورفع معدلات استدامة العاملين وتطوّرهم الوظيفي.

يذكر أنه تم إضافة مسارٍ جديدٍ للجائزة هذا العام، وهو "مسار الرئيس التنفيذي"، وذلك تكريمًا لجهود قياديي منشآت القطاع الخاص، وتحفيزهم على تبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمؤشرات أداءِ سوق العمل وكفاءته، وبما يحقّق تطلّعات رؤية المملكة 2030.

وانطلقت جائزة العمل لأول مرةٍ في شهر فبراير من العام 2020م، ومنذ ذلك الحين، شهدت الجائزة تطورًا مستمرًا من منظور عدد المسارات التي تتيحُها للترشّح، وكذلك معدّلات المشاركة والإقبال عليها من كبرى منشآت القطاع الخاص.