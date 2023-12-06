شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب طبيعية لتنظيف الرئتين من السموم بشكل فعال خصوصاً للمدخنين..(طريقة التحضير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اولاً تنظيف الرئتين بالأعشاب الطبيعية : تناول الأعشاب الطبيعية لها فوائد مذهلة في محاربة النيكوتين ومحاربة تكوّن البلغم أو المخاط على الرئتين.

تنظيف الرئتين باستخدام هذه الأعشاب:

١. زيت الخروع : له تأثير فعال في القضاء على الجراثيم والبكتيريا، فهو يساعد على طرد السموم من الرئتين والجهاز الهضمي والكبد.

٢. الزعتر أو الأوريجانو : هو نوع من الأعشاب والتوابل المجففة، ويطهر الرئة من الالتهابات والاحتقان، وهو نوع من التوابل الغنية بمركبات تحسن من تدفق الهواء إلى الرئتين،.

قم بنقع الزعتر في الماء الدافئ لمدة 5 دقائق وتناول شاي الأوريجانو مرتين يومياً، يمكنك وضعه على الأطباق أيضاً، أو إضافة 3قطرات من زيت الزعتر على الحليب أو الشاي.

٣. العرقسوس: له خصائص مضادة للالتهاب ويقلل من التهاب الشعب الهوائية، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ضع ملعقة من مسحوق العرقسوس إلى كوب من الماء الدافئ واترك المزيج لمدة 10 دقائق، ثم تناول من 2 إلى 3 أكواب يومياً

٤. النعناع : يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز التنفسي، وهو يساعد على علاج أعراض احتقان الجهاز التنفسي العلوين امضغ من 3:2 أوراق من النعناع يومياً، أو شرب كوبين من شاي النعناع يومياً

٥. زيت الكافور : الكافور مفيد لصحة الرئتين والجهاز التنفسي، فهو يطهر ممرات الجيوب الأنفية، يخفف من السعال ويحارب الاحتقان، وله آثار مناعية منشطة لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، قم بعمل حمام بخار بزيت الكافور،.

أضف من 10:5 قطرات من الكافور في وعاء ساخن، ثم احني رأسك قليلاً إلى الوعاء مع تغطية رأسك بمنشفة، كرر حمام البخار مرتين يومياً لمدة من 5 إلى 10 دقائق.

٦. اللوبيليا : هذا العشب يساعد على طرد البلغم، ويحفز الدماغ على إطلاق الأدرينالين الذي يريح الشعب الهوائية لتسهيل التنفس، ويعتقد الباحثون أن هذا المركب يقلل من آثار النيكوتين على الجسم،

أضف من 5 إلى 10 أوراق من اللوبيليا إلى وعاء من الماء المغلي وغطئ الإناء، لمدة 5 دقائق، ثم استنشق البخار لمدة 10 دقائق، كرر هذه العملية مرتين في اليوم لبضعة أيام.

٧. التوابل : الثوم والكاري الهندي الحار والكركم، توابل عظيمة تساعد في مقاومة الأمراض التي تسببها السجائر، فتبل بها الدجاج واللحم أو أضفها إلى الأطعمة.

٨. حشيشة السعال : حشيشة السعال أو عنب الدب أو أذن الدب تستخدم في تنظيف الرئتين عند المدخنين ، قم بغلي الماء وإضافة أحد الأعشاب في كوب من ماء مغلي لمدة 10 دقائق.