تراند اليوم : تفاصيل النفقات في ميزانية 2024م لقطاعات الدولة

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صحيفة الخليج 365:رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
وبلغ إجمالي النفقات في ميزانية 2024، على مستوى القطاعات 1.251 مليار ريال.
- الصحة والتنمية الاجتماعية: 214 مليار ريال
- التعليم: 195 مليار ريال
- البنود العامة: 216 مليار ريال
- الموارد الاقتصادية: 84 مليار ريال
- الإدارة العامة: 43 مليار ريال
- الخدمات البلدية: 81 مليار ريال
- القطاع العسكري: 269 مليار ريال
- قطاع الأمن والمناطق الإدارية: 112 مليار ريال