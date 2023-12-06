تراند اليوم : تفاصيل النفقات في ميزانية 2024م لقطاعات الدولة

صحيفة الخليج 365:رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).

وبلغ إجمالي النفقات في ميزانية 2024، على مستوى القطاعات 1.251 مليار ريال.

- الصحة والتنمية الاجتماعية: 214 مليار ريال

- التعليم: 195 مليار ريال

- البنود العامة: 216 مليار ريال

- الموارد الاقتصادية: 84 مليار ريال

- الإدارة العامة: 43 مليار ريال

- الخدمات البلدية: 81 مليار ريال

- القطاع العسكري: 269 مليار ريال