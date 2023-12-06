شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الناتج المحلى السعودي قصة نجاح تستحق أن تروى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الناتج المحلى السعودي قصة نجاح تستحق أن تروى.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، أن الاقتصاد السعودي بشكل عام يمر بمرحلة نمو مميزة ومتوازنة جدا.

وتابع: نشهد ذلك من خلال عدة مؤشرات منها تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ميزانية الملمكة 2024

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وعرضت تفاصيل الميزانية باعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي وعلى مستوى القطاعات وأهم المشاريع والبرامج، ومستويات العجز والفائض والدين.

وتضمن البيان استعراضًا لأبرز التطورات المالية والاقتصادية لعام 2023، والإطار المالي والآفاق المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط، وأهم الاستراتيجيات والممكنات المالية والاقتصادية، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال العام المالي 2024 وعلى المدى المتوسط.

وعكس البيان، وفقًا للتوجيهات الكريمة، استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة.

ويستند الاقتصاد السعودي على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.