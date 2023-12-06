شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق رحلات مباشرة من وارسو إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع برنامج الربط الجوي اتفاقية شراكة مع خطوط "لوت" الجوية البولندية، تستهدف إطلاق رحلات جوية تربط بين المملكة وبولندا لأول مرة، وإطلاق مسار مباشر يربط بين العاصمتين وارسو والرياض، ومن المقرر تُسيَّر الرحلات بدءًا من يونيو 2024.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية على هامش المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ICAN2023" الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في مدينة الرياض، واستضافته الهيئة العامة للطيران المدني.

ويُمثّل هذا المسار، الذي أُطلق حديثًا، المسار الثاني عشر الذي يربط أوروبا بالمملكة ويعزز من الاتصال بشرق أوروبا عبر "وارسو"، ومن المتوقع أن يلبّي هذا المسار الطلب المتنامي على السفر الجوي من السوقين، بما يعزز النمو السياحي، والعلاقات التجارية، والتبادل الثقافي، بين البلدين.

الشراكة الدولية الثالثة

يُعد التعاون بين برنامج الربط الجوي، وخطوط "لوت" الجوية البولندية، الشراكة الدولية الثالثة للبرنامج مع ناقل جوي عالمي، حيث تَعاون البرنامج مع خطوط "هاينان" الجوية الصينية في وقت سابق من هذا العام، وخطوط "ويز إير" في العام الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البرنامج المتمثلة في تعزيز الربط الجوي للمملكة، وتلبية الطلب المتزايد على السياحة الوافدة إليها.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، علي رجب: "يعد التعاون بين برنامج الربط الجوي، وخطوط "لوت" الجوية البولندية، خطوة مهمة في جهودنا الساعية لتعزيز الربط الجوي للمملكة، فنحن عبر هذه الشراكة، لا نربط بين الدولتين فحسب، بل نفتح أبوابًا أمام الزوّار البولنديين لاستكشاف التجارب الفريدة التي تقدمها لهم المملكة".

وبين أن إطلاق هذا المسار الجديد بين وارسو والرياض، يأتي متماشيًا مع أهداف برنامج الربط الجوي، المتمثلة في توسيع نطاق الربط الجوي للمملكة في السوق الأوروبية، وتقديم تجارب سفر ثرية وسلسلة للزوّار، متطلعاً إلى العمل مع خطوط "لوت" الجوية، مرحباً بجميع الزوار البولنديين ليعيشوا تجربتهم الخاصة في المملكة.

وأفاد أن المملكة تعمل على زيادة سعة خطوطها الجوية لتسهيل وصول الزوّار من جميع أنحاء العالم إليها، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا رائدًا للطيران في الشرق الأوسط، حيث قامت وزارة السياحة بتوسيع إتاحة الحصول على تأشيرات الزيارة إلكترونيًا للزوّار من ست دول جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الدول المستفيدة إلى 63 دولة.

مصدر إلهام

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لخطوط "لوت" الجوية البولندية، ميشال فيجول: "نعمل في (LOT) عند تخطيط شبكة مسارات الرحلات على توفير مصدر إلهام لركابنا لاستكشاف العالم، ويسرنا فتح الباب أمام السياحة في المملكة، وستكون الرياض وجهة مثيرة لأولئك الذين يحبون استكشاف أماكن جديدة وغير متوقعة خلال أقل من 7 ساعات فقط على متن طائرة دريملاينر، وسيكون بإمكان ركابنا اكتشاف الأماكن الجديدة الملهمة".

يذكر أن عدد الركاب القادمين من بولندا إلى المملكة، زاد بنسبة قدرها 43% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وبموجب هذه الاتفاقية، ستُسيَّر ثلاث رحلات أسبوعية من وارسو إلى الرياض، بإجمالي 156 رحلة سنويًا ذهابًا وإيابًا، تستوعب 58,968 مقعدًا، على متن طائرات من طراز "بوينغ 787-8".

وكان برنامج الربط الجوي قد أنطلق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.

ويعمل البرنامج بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.