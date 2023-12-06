شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس اجتماع منظمة "الأرابوساي" في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأست المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع الـ67 للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المجلس.

وافتتح الدكتور العنقري الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع لاستكمال جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنية والرقابية؛ بهدف تطوير العمل بالمنظمة.

تنمية القدرات المؤسسية

واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من أهمها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، كما جرى اعتماد الحساب الختامي للمنظمة للعام (2022م) والموازنة التقديرية للعام (2024م).

وناقش المجلس تقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة متابعة الخطة الإستراتيجية للمنظمة.

منظمة الأرابوساي

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة منظمة "الأرابوساي" للفترة (2023-2025م)، وتهدف هذه المنظمة إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء فيها.

وبين هذه الأجهزة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، والمنظمات الإقليمية الأخرى التي لها صلة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبة.