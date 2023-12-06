إحكام: 15 يومًا للرد على طلبات الإفادة

جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، تأكيدها على المستفيدين بالرد على الإفادات المرسله لهم عبر منصتها الرقمية إحكام، بشأن استكمال معلومات وبعض النواقص والملاحظات المتعلقة بطلبات تملك العقارات المرفوعة بالمنصة.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في منصة اكس أن المدة الزمنية المتاحة للرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة تكون خلال 15 و30 يومًا للإفادات الواردة من لجان النظر، ونوهت أنها تقوم بإشعار المستفيدين بوجود طلب إفادة من خلال إرسال رسالة نصية sms وبريد إلكتروني، على عناوين الاتصال للمستفيدين المسجلة في المنصة.

وأشارت إحكام إلى أن طريقة التأكد من وجود الإفادة تتم من خلال دخول المستفيد على حسابه في المنصة، ثم الدخول على «طلباتي»، و«التحقق من حالة الطلب».

وذكرت الأمانة أنها خصصت عددًا من قنوات التواصل لخدمة المستفيدين، ومنها هاتف مركز التواصل الموحد رقم 920035544، أو البريد الإلكتروني، وحساب إحكام في موقع التواصل الإجتماعي إكس @ehkaam_sa، للرد على استفساراتهم ورفع الوعي بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.