شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة على الهواء تفسد حفل سحب قرعة كأس أوروبا 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شهدت مراسم حفل سحب قرعة كأس أمم أوروبا 2024 أمس السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، واقعة خارجة عن النص، حتى اعتبرها كثيرون فضيحة، كونها أربكت كل من سمعها خاصة على المسرح.

ووفقا لموقع "goal" العالمي، فقد سمعت أصوات "جنسية" خلال سحب منتخبات المستوى الثالث والرابع، وتوقفت القرعة لبعض اللحظات قبل أن يتم استئنافها.

وأثار هذا الموقف انتباه متابعي القرعة، سواء داخل القاعة أو عبر شاشات التلفاز، حيث ظهرت ردود أفعال الحاضرين وهم يحاولون كتم ضحكاتهم.

وشوهد أسطورة الكرة الإسبانية، ديفيد سيلفا، الذي كان ضمن المدعوين لسحب القرعة، وهو يشعر بالحرج عند سماعه هذه الأصوات الخارجة.

وسمع سيلفا هذه الأصوات خلال قيامه بدوره المنوط به في سحب قرعة بعض المنتخبات، لكنه حاول مواصلة مراسم القرعة بصورة طبيعية.

واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث "فضيحة"، خاصة أن معظم محبي كرة القدم كانوا يتابعون القرعة على الهواء مباشرة.

يذكر أن القرعة أسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ألمانيا - هنغاريا - اسكتلندا - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - ألبانيا - كرواتيا - إيطاليا.

المجموعة الثالثة: إنجلترا - الدنمارك - سلوفينيا - صربيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - النمسا - هولندا - الفائز من مباراة ملحق المسار الأول.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - رومانيا - سلوفاكيا - الفائز من مباراة ملحق المسار الثاني.

المجموعة السادسة: البرتغال - تركيا - جمهورية التشيك - الفائز من مباراة ملحق المسار الثالث.

المصدر: goal