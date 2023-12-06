شكرا لمتابعة خبر عن مستشار يوضح ‏كيفية تحقيق زيادة في الدخل خاصة لفئة الشباب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مستشار في تأسيس وتطوير المشاريع التجارية ضيف الله الزهراني، عن ‏كيفية تحقيق زيادة في الدخل خاصة لفئة الشباب.

وقال الزهراني بأن الشهادة بمفردها لا تفيد الشاب عند التقديم على وظيفة أو تحقيق ربح، ولكن لابد من تعلم المهارات المختلفة.

وأضاف الزهراني بأن مهارات التسويق الإلكتروني والعقاري وخدمات إدارة الحسابات على السوشيال ميديا تعتبر مصادر عمل مناسبة لزيادة الدخل عند الشباب.