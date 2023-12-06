شكرا لمتابعة خبر عن إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2024.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنا بأن تُقدّر الإيرادات بمبلغ ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال، فيما تُعْتَمد المصروفات بمبلغ ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.

وقدر المجلس العجز بمبلغ تسعة وسبعين مليار ريـال، كما وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.