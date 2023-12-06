شكرا لمتابعة خبر عن مختص: شتاء هذا العام سيكون دافئ وارتفاع الهاطل المطري على معظم مناطق المملكة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، بأن شتاء هذا العام سيكون دافئ بشكل ملحوظ على معظم مناطق المملكة .

وقال العقيل : تقارير المركز الوطني تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في فصل الشتاء وقد تصل درجات الحرارة في ارتفاعها إلى درجة أو درجتين من معدلها” .

وأشار إلى ارتفاع نسبة هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة ، مضيفاً أن يوجد نشاط ملحوظ في للرياح الجنوبية ، مما تساعد على رفع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على معظم مناطق المملكة .

كما توقع حدة تشكيلات السحب الركامية الرعدية ، على بعض الأجزاء من منطقة مكة المكرمة بما فيها السواحل ، ومن المتوقع تكوين الضباب وقد يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية خاصة في ساعات الصباح الباكر .