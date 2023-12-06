شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات بسيطة لحساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية بحسب نظام العمل الجديد 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سيارات هونداي وتويوتا للتقبيل بدون مقابل على الراجحي يثير العديد من الموظفين السعوديين الذين يقتربون من سن التقاعد استفسارهم حول قيمة المبالغ المالية التي سيحصلون عليها عند تقاعدهم، بالإضافة إلى قيمة مكافأة نهاية الخدمة في إطار نظام العمل السعودي وطريقة حسابها، إن الموظف السعودي الذي يكرس نفسه لعمله على مدى أكثر من عشرين عامًا يستحق معرفة حقوقه والمستحقات التي سيحصل عليها بموجب القانون العمل السعودي. حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية يُمكن احتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي باتباع الخطوات التالية: زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية: بعد الدخول إلى الموقع، يجب الانتقال إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

اختيار “حاسبة مكافأة نهاية الخدمة”: يُمكن اختيار خيار “حاسبة مكافأة نهاية الخدمة” المتاحة في القائمة.

تقديم البيانات المطلوبة: يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل نوع العقد وقيمة الراتب وسبب إنهاء التعاقد.

تحديد فترة العمل: يُطلب من المستخدم تحديد فترة العمل، مع توضيح تواريخ بداية ونهاية العقد.

الضغط على “احسب”: بعد إدخال جميع البيانات، يتعين على الموظف الضغط على خيار “احسب”.

عرض النتائج: ستظهر الحاسبة نتائج حول مكافأة نهاية الخدمة بناءً على البيانات المُدخلة.

الشروط الضرورية للحصول على مكافأة نهاية الخدمة: يجب أن يكون للموظف فترة خدمة لا تقل عن سنتين في المنشأة.

يجب قضاء فترة عمل لا تقل عن 10 سنوات للحصول على المكافأة بشكل كامل.

ينبغي عدم وقوع الموظف في قضايا تتعلق بالأمانة والشرف.

يجب أن يلتزم الموظف بكافة قوانين وضوابط مصلحة العمل.

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