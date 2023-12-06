شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل اطلاق أرقى مخطط سكني في الشرقية وهذا متوسط الأسعار وطريقة التقديم فيه 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سيارات هونداي وتويوتا للتقبيل بدون مقابل على الراجحي

تترقب المنطقة الشرقية انطلاق المرحلة الثانية من مخطط “أخيال”، جوهرة مشروعات “الدمام” الذي يتلألأ على طريق الملك فهد (المطار)، حيث تمتاز بمساحتها الرحبة التي تصل إلى 1,727,179 مترًا مربعًا. يُتوقع أن يكون هذا المخطط محورًا لعالم استثماري فريد، يستنهض طموحات الراغبين في النجاح.

وقد حددت شركة “أدير العقارية”، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، موعد المزاد المنتظر يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 03:30 عصرًا، وذلك في القاعة الكبرى بفندق ومركز مؤتمرات شيراتون – الدمام.

تفاصيل اطلاق أرقى مخطط سكني في الشرقية

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “أدير العقارية“، الدكتور لؤي صالح البن سعد، إلى أهمية المخطط “أخيال” للمرحلة الثانية، حيث يمثل فرصة استثمارية فريدة في منطقة غرب الدمام على طريق الملك فهد (المطار)، ويبرز المخطط نجاحات عديدة، مثل مشروع العثيم بارك، النخيل مول، مكتبة جرير، ومستشفى المملكة العربية السعودية الألماني، ويعتبر هو الآخر إضافة مميزة للمشهد الحضري المتقدم للمنطقة.

وأضاف البن سعد: “نتوقع إقبالاً كبيرًا على المزاد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين الذين يدركون قيمة وندرة الموقع الاستراتيجي لمخطط ‘أخيال2’، والذي يتمتع بإطلالة فريدة على طريق الملك فهد (المطار)، بالإضافة إلى توسع المنطقة وتطوّرها العمراني، وتعد هذه المنطقة الوجهة المفضلة للمستثمرين في سوق العقارات بسبب نموها وتطوّرها المستمرين، ونحن واثقون من أن ‘أخيال2’ سيقدم فرصا استثمارية مثيرة ومجزية”.

وختم البن سعد تحدثه بالتأكيد على أن “أخيال2” يقدم للمستثمرين خيارات متنوعة من القطع السكنية والتجارية، مع تخطيط ذكي يراعي أعلى معايير السكن الصحي والآمن، ومع وجود 2,186 قطعة سكنية و 108 قطع تجارية، يتيح المخطط فرصًا واسعة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمساهمة في تطوير هذا المجتمع الحديث.