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أعلنت وزارة التعليم عن جدول التقويم الدراسي للعام 1445 هـ، الذي يشمل مجموعة من العطلات الرسمية المتوقعة للطلاب خلال الفصول الدراسية المختلفة، ويبدأ الترم الأول بعطلة تشمل اليوم الوطني، فيما يحتوي الترم الثاني على عطلة يوم التأسيس السعودي، ويضاف إلى ذلك عطلة العيد المبارك في الترم الثالث.

والبشرى السارة تتمثل في وجود اجازة مطولة ستشمل فترة من الزمن، مما يتيح للطلاب فرصة للاستراحة والاستمتاع بوقتهم، وتاريخ هذه الإجازة المطولة سيتم الإعلان عنه بناءً على التقويم الدراسي، والهدف هو تعزيز راحة الطلاب وتشجيعهم على الاستعداد للفصل الدراسي بحماس ونشاط.

التعليم تفاجئ الجميع بإجازة مطولة في هذا التاريخ

تُضيء الأفق إعلان وزارة التعليم عن جدول التقويم الدراسي للعام 1445 هـ، حاملًا في طياته الكثير من الأنباء الإيجابية بالنسبة للطلاب. يبدأ الترم الثاني بفارغ الصبر في انتظار الأحداث المثيرة والتحديات الجديدة، وفي هذا السياق يظهر جدول التقويم الدراسي البوابة إلى أوقات الراحة والتجديد للطلاب، مع إشارة واضحة إلى اجازة مطولة تُلهم الاستمرار في الجهد والتحصيل العلمي.

موعد الاجازة المطولة القادمة يكون في 17 ديسمبر الحالي، يوم الأحد، وهي فرصة للطلاب للاستراحة والاستمتاع بوقتهم، وستمتد هذه الإجازة لتشمل ثلاثة أيام، مما يتيح لهم الاستعداد للاستمرار في التعلم بنشاط وحماس.

مع انطلاق الترم الثاني، تتوجه الأنظار نحو إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث سيحظى الطلاب بعطلة تبدأ في 4 يناير لعام 2024 وتستمر حتى 14 يناير،هذه الفترة الممتدة لعشرة أيام تُعد وقتًا هامًا للاستراحة والاستعداد للمرحلة القادمة من الدراسة.

يتبع ذلك اجازة ثانية في 28 يناير لعام 2024، مما يُضفي لمسة إضافية من الراحة على الطلاب ويشكل فترة هامة للتجديد والتركيز. وفي 22 فبراير يحل يوم التأسيس، الذي يُعتبر أيضًا اجازة نهاية الترم الثاني، ليتاح للطلاب الاستمتاع بفترة أخيرة من الراحة قبل بدء الفصل الأخير.

من ثم، ينقل الجدول الطلاب إلى اجازة الترم الثاني في 22 فبراير، مما يمنحهم فترة استراحة تستمد منها الطاقة للاستمرار في التحصيل العلمي ومواجهة التحديات الدراسية، ومع تحفيز الطلاب للاستمرار في الجد والاجتهاد، يشير الجدول إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول تعليق الدراسة في رمضان أو إلغاء الفصل الثالث. عليه، يفترض الطلاب متابعة أخبار الوزارة للحصول على مستجدات تتعلق بالجدول الدراسي والإجازات المستقبلية.