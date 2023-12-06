تراند اليوم : بالفيديو.. سائحان ألمانيان يرويان تجربة زيارتهما إلى المملكة للمرة الرابعة .. وسر تجولهما داخل مقطورة

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة العربية تقريرا عن سائح وسائحة من ألمانيا يتنقلان بين المناطق السعودية داخل مقطورة مجهزة للرحلات وذلك للمرة الرابعة لاستكشاف الأماكن الطبيعية والصحاري والجبال.

وقال السائح: "نحن سعداء جدا للسماح لنا بالتواجد هنا لفترة أطول وهذه زيارتنا للسعودية للمرة الرابعة، والأولى إلى الدمام وهي مدينة رائعة للسكن، وأعتقد أن هذه المدينة تغيرت بالكامل من مدينة صحراوية إلى مدينة عصرية".

ووصف تجربة السياحة في المملكة ب "الرائعة"، خاصة في ظل السماح لهما بقيادة مركبتهما في أي مكان وقضاء الليل في جميع المناطق، مشيرا إلى أن المواطنين يدعونهما للضيافة وتناول الكثير من وجبات الطعام.

وقالت السائحة، زيارتي الأولى للمملكة كانت قبل 11 عاما، وهذه الزيارة الرابعة، ونحن سعداء جدا للتواصل مع السكان المحليين وقد رحبوا بنا كثيرا واستمتعنا بضيافتهم.