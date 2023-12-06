شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه أمير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.