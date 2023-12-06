شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصحح لمترجم بوتين: السعودية لم تكن مستعمرة في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر فيديو استقبال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصحيح سمو ولي العهد للمترجم بأن المملكة لم تستقل لأنها تكن مستعمرة في التاريخ، بل أعيد توحيدها.

بوتين في المملكة

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق، في زيارة للمملكة.

ويحرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على تعزيز وانتظام التواصل المباشر بين مسؤولي المملكة وروسيا الاتحادية في مختلف القطاعات، حيث زار سموه روسيا الاتحادية لأول مرة عام 2015، تلا ذلك عدة زيارات خلال الفترة من 2015 إلى 2018، قابل خلالها سموه الرئيس الروسي وعدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال الروس.

للمزيد عن العلاقات السعودية الروسية اضغط هنا.