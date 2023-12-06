شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين "التعليم" و"الأمن السيبراني" لتمكين الكفاءات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع وزير التعليم، يوسف بن عبد الله البنيان، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ماجد بن محمد المزيد، اتفاقية مشتركة؛ لتعزيز أوجه التعاون القائم بين الجهتين في البرامج التعليمية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، بمقر وزارة التعليم في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتهم العلمية في مجال الأمن السيبراني، والإسهام في سد الاحتياج الحالي والمستقبلي في المجال، وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية.

الأمن السيبراني

تأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون القائم بين الجهتين، ووفق الأدوار المعنية لكل جهة، بدءاً من تهيئة وزارة التعليم للتخصصات النوعية وتطوير منظومة التنمية البشرية؛ للإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك ضمن اختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.