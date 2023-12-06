الفيصل: نقلات نوعية للمملكة في مختلف المجالات

وأكد أن الميزانية، بفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة، وعلى قمة هرمها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تحمل في طياتها الخير والنماء لهذه البلاد وأبنائها، وتعزز التحول نحو اقتصاد مزدهر تتم من خلاله مواصلة مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، وفي ذلك تأكيد للعزيمة نحو تحقيق التقدم النوعي والتنمية المستدامة.
وأشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الدائمة كان لها دورها في تقوية مركز المملكة المالي، وتبوؤها مكانتها الاقتصادية على الأصعدة كافة. كما أسهمت تلك الخطوات في تنفيذ برامج ومشاريع أحدثت نقلات نوعية في مختلف المجالات.
ودعا الأمير خالد الفيصل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والنماء.
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