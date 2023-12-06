تعرف على تفاصيل النفقات في ميزانية 2024م لقطاعات الدولة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).

وبلغ إجمالي النفقات في ميزانية 2024، على مستوى القطاعات 1.251 مليار ريال.

– الصحة والتنمية الاجتماعية: 214 مليار ريال

– التعليم: 195 مليار ريال

– البنود العامة: 216 مليار ريال

– الموارد الاقتصادية: 84 مليار ريال

– الإدارة العامة: 43 مليار ريال

– الخدمات البلدية: 81 مليار ريال

– القطاع العسكري: 269 مليار ريال

– قطاع الأمن والمناطق الإدارية: 112 مليار ريال

شاهد أيضاً:

‏بالفيديو: مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.. ويكشف عن الإيرادات والمصروفات ونسبة العجز المتوقعة

ولي العهد يعلق على أرقام ميزانية الدولة لعام 2024 م