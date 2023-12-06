تعرف على تفاصيل النفقات في ميزانية 2024م لقطاعات الدولة

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
وبلغ إجمالي النفقات في ميزانية 2024، على مستوى القطاعات 1.251 مليار ريال.
– الصحة والتنمية الاجتماعية: 214 مليار ريال
– التعليم: 195 مليار ريال
– البنود العامة: 216 مليار ريال
– الموارد الاقتصادية: 84 مليار ريال
– الإدارة العامة: 43 مليار ريال
– الخدمات البلدية: 81 مليار ريال
– القطاع العسكري: 269 مليار ريال
– قطاع الأمن والمناطق الإدارية: 112 مليار ريال
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