تراند اليوم : ‏بالفيديو.. ولي العهد يصحح لمترجم ⁧‫ بوتين‬⁩ : السعودية لم تستقل ولم تكن مستعمرة من قبل ولكن أُعيد توحيدها

صحيفة الخليج 365:صحح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض ، لمترجم بوتين أن المملكة العربية السعودية لم تستقل ولم تٌستعمر من قبل في التاريخ .

وقال المترجم من الخاص بالرئيس الروسي خلال اللقاء ، أن الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت باستقلال المملكة العربية السعودية قبل حوالي 100 عام .

ليقاطعه ولي العهد قائلا : لأصحح للمترجم المملكة العربية السعودية لم تستقل بل أٌعيد توحيدها ، فهي لم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ .