اخبار السعوديه

تراند اليوم : ‏بالفيديو.. ولي العهد يصحح لمترجم ⁧‫ بوتين‬⁩ : السعودية لم تستقل ولم تكن مستعمرة من قبل ولكن أُعيد توحيدها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

bd981622-2d0d-43ed-972f-728dc2747940

صحيفة الخليج 365:صحح ولي العهد الأمير ، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض ، لمترجم بوتين أن المملكة العربية لم تستقل ولم تٌستعمر من قبل في التاريخ .

وقال المترجم من الخاص بالرئيس الروسي خلال اللقاء ، أن الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت باستقلال المملكة العربية السعودية قبل حوالي 100 عام .

ليقاطعه ولي العهد قائلا : لأصحح للمترجم المملكة العربية السعودية لم تستقل بل أٌعيد توحيدها ، فهي لم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا