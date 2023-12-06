تراند اليوم : ‏بالفيديو.. ولي العهد يصحح لمترجم ⁧‫ بوتين‬⁩ : السعودية لم تستقل ولم تكن مستعمرة من قبل ولكن أُعيد توحيدها

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صحيفة الخليج 365:صحح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض ، لمترجم بوتين أن المملكة العربية السعودية لم تستقل ولم تٌستعمر من قبل في التاريخ .
وقال المترجم من الخاص بالرئيس الروسي خلال اللقاء ، أن الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت باستقلال المملكة العربية السعودية قبل حوالي 100 عام .
ليقاطعه ولي العهد قائلا : لأصحح للمترجم المملكة العربية السعودية لم تستقل بل أٌعيد توحيدها ، فهي لم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ .