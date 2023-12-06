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تراند اليوم : بالفيديو .. الشيخ سعد الخثلان: الأكل بملاعق الفضة من كبائر الذنوب ولا يجوز

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صحيفة الخليج 365: كشف الشيخ سعد الخثلان خلال لقاء مع قناة "الرسالة" ، حكم الشرع في الأكل بالأواني والملاعق التي يكون فيها طبقة من الفضة .

وقال الخثلان خلال اللقاء : إذا كانت الملاعق تم طلائها بلمعة تشبه الفضة وليست فضة حقيقية فلا بأس ، وهذا البالغ في كثير من المطاعم فلا يجعلون الملاعق من الفضة الحقيقية لأنها مرتفعة في السعر .

وأضاف: لو افترضنا أن هذه الملاعق بالفعل من الفضة الحقيقية فلا يجوز الأكل فيها ، وقد نهى النبي عليه الصلاة السلام عن الأكل في أواني الذهب والفضة ، وقال الرسول " من يأكل في أواني الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .

واستطرد: فهذا العمل من كبائر الذنوب ومن الوعيد الشديد ، ولا يجوز الأكل أو الشرب بالأواني من الفضة الحقيقية .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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