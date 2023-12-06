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لبحث التعاون المشترك.. رئيس هيئة حقوق الإنسان تلتقي وفدًا برلمانيًا فرنسيًا

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وفداً برلمانياً فرنسياً من لجنة الصداقة الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة أميليا لكرافي.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها والوفد المرافق إلى المملكة.

تعاون ثنائي

استعرض اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، كما جرى بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال حقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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