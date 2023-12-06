شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث التعاون المشترك.. رئيس هيئة حقوق الإنسان تلتقي وفدًا برلمانيًا فرنسيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وفداً برلمانياً فرنسياً من لجنة الصداقة الفرنسية السعودية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة أميليا لكرافي.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها والوفد المرافق إلى المملكة.

تعاون ثنائي

استعرض اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، كما جرى بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال حقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.