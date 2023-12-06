شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج مكافحة العمى في غانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إنسوام بجمهورية غانا.

ونفذ المركز البرنامج خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

مكافحة أمراض العيون

قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3.212 فردا، وصرف 649 نظارة طبية، وإجراء 381 عملية جراحية، إلى جانب توزيع 2.925 أدوية.

ويأتي المشروع امتدادًا للجهود الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء العالم.