577 جولة رقابية في الأسياح

كثفت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً في بلدية محافظة الأسياح، جولاتها الميدانية والرقابية على المنشآت الصحية والأسواق، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 577 جولة، وعدد الإنذارات والغرامات لبعض المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة 22 إنذارا وغرامة خلال نوفمبر 2023.

وأكَّدت الأمانة أن بلدية محافظة الأسياح تحرص على تكثيف الجولات الرقابيّة في جميع المحال الغذائية، ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة بجميع المنشآت، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.