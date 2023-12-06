577 جولة رقابية في الأسياح

وأكَّدت الأمانة أن بلدية محافظة الأسياح تحرص على تكثيف الجولات الرقابيّة في جميع المحال الغذائية، ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة بجميع المنشآت، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
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