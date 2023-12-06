محافظ الدرب يدعو الباحثين عن عمل للتسجيل في هدف

دعا محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك جميع الباحثين عن عمل من الجنسين لتسجيل رغباتهم في التوظيف لدى تنمية الموارد البشرية (هدف) عصر الخميس، وذلك في الحديقة العامة بالقرب من مستشفى الدرب العام، مثمنا حرص العاملين في البرنامج لخدمة جميع الأبناء والبنات الباحثين عن عمل.

من جانبه أشار مدير كلية التقنية بمحافظة الدرب عيسى بن هادي الشعبي، إلى أن لديهم خريجين من تخصصات مختلفة بالكلية والذي سيوجه المختصين للتواصل معهم لدعوتهم للاستفادة من هذه المبادرة متمنياً ان تحقق أهدافها.