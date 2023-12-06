محافظ الدرب يدعو الباحثين عن عمل للتسجيل في هدف

من جانبه أشار مدير كلية التقنية بمحافظة الدرب عيسى بن هادي الشعبي، إلى أن لديهم خريجين من تخصصات مختلفة بالكلية والذي سيوجه المختصين للتواصل معهم لدعوتهم للاستفادة من هذه المبادرة متمنياً ان تحقق أهدافها.
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