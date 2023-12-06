جامعة شقراء تنفي إغلاق مشروع الـ35 مليونا

بينما تداول أنباء عن إغلاق ونقل كلية العلوم والدراسات الانسانية بمحافظة ضرماء غرب العاصمة الرياض إلى محافظة الدوادمي، نفت جامعة شقراء الإغلاق والنقل، وأكد المتحدث الرسمي لجامعة شقراء، الدكتور عبدالعزيز الزحام، أن ما ذكر غير دقيق، وتهيب الجامعة الجميع بالأخذ بالمعلومات التي تخصها من مصادرها الرسمية.

وتم تدشين كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بمحافظة ضرماء في 13 ذو القعدة 1437 بتكلفة تجاوزت 35 مليون ريال، وتتسع لـ2500 طالبة، وعلى مساحة 35 ألف متر مربع، من أصل مليون متر مربع خصصت كأرض لإنشاء مجمع الكليات الجامعية بالمحافظة والتخصصات المعتمدة هي علوم حاسب وإدارة اعمال، ولغة إنجليزية و«تخصص رياض أطفال تابع لكلية التربية بمحافظة المزاحمية المغلقة سابقًا»، ويبلغ عدد الطالبات 1200 طالبة يدرسن حاليًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة شقراء في تصريح لـ«دوت الخليج» أن ما ذكر غير دقيق، وتهيب الجميع بالأخذ بالمعلومات التي تخصها من مصادرها الرسمية عبر منصاتها المختلفة، كما تؤكد أن جميع الخطوات التي اتخذتها الجامعة تمت وفقًا لهيكلتها المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات، وأنها رسمت خطة مرحلية لعملية تنفيذ الهيكلة الجديدة، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة طلبة الجامعة، وما يحقق آمالهم في ضوء التوجيهات الصادرة لها بهذا الخصوص.