انطلاق المهرجان الشتوي لعسل المجاردة

برعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، افتتح محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي مهرجان العسل الـ12 تحت شعار «عسلنا أجود»، بحضور نائب المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي سيف القحطاني، الذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك بلدية المجاردة، وبرعاية من جمعية التنمية الأهلية ومؤسسة دانة للاحتفالات. وقد أقيم حفل خطابي في حديقة السلام، وأوبريت «مجاردة.. روح الشتاء».

وقال القحطاني إن مهرجان المجاردة للعسل يعد من أبرز المهرجانات في المنطقة، ويتميز هذا العام بكثرة العارضين الذين يزيد عددهم على 40 عارضا، مؤكدا أن العسل الموجود في المهرجان يعد من أجود الأنواع، حيث لا يدخل المهرجان إلا العسل المضمون الذي يجتاز الفحص، ويتم وضع ملصق عليه بأنه اجتاز الفحص.