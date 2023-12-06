انطلاق المهرجان الشتوي لعسل المجاردة

وقال القحطاني إن مهرجان المجاردة للعسل يعد من أبرز المهرجانات في المنطقة، ويتميز هذا العام بكثرة العارضين الذين يزيد عددهم على 40 عارضا، مؤكدا أن العسل الموجود في المهرجان يعد من أجود الأنواع، حيث لا يدخل المهرجان إلا العسل المضمون الذي يجتاز الفحص، ويتم وضع ملصق عليه بأنه اجتاز الفحص.
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