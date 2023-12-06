شكرا لمتابعة خبر عن ابتهال زوار المسجد الحرام تحت المطر..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مهيب، دعا المصلون في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، الله تعالى في أجواء إيمانية مميزة، تحت المطر.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.