شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات التحقق من أن هذا المنتج مرخص من الغذاء والدواء في السعودية خلال ثواني بخطوات بسيطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كيف يمكن السفر الى خارج السعودية وعندي وقف خدمات؟ الاجابة بالتفصيل 1445 تضطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بدور حيوي في ضمان صحة وسلامة المستهلك السعودي. يتمثل هدفها الرئيسي في التأكد من جودة المنتجات وسلامتها من خلال مراقبة المنتجات الغذائية، والأدوية، والمستحضرات الطبية المتداولة في السوق المحلية. خطوات التحقق من أن هذا المنتج مرخص من الغذاء والدواء الخطوات اللازمة للتحقق من المنتجات المسجلة: قم بزيارة موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

ادخل إلى بوابة القوائم المعلوماتية.

اختر أيقونة “الاستعلام”.

حدد الفئة التي ينتمي إليها المنتج من القائمة المتاحة.

اكتب اسم المنتج باللغة العربية والإنجليزية.

قم بتسجيل معلومات المنتج، بما في ذلك رقم السجل والباركود.

اضغط على أيقونة البحث.

سيتم عرض جميع التفاصيل المسجلة حول المنتج وتحديد ما إذا كان مسجلًا في الهيئة أم لا. الخطوات اللازمة لتسجيل منتجات الأغذية التقليدية: قم بتسجيل الدخول إلى موقع هيئة الغذاء والدواء السعودية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد عبر أيقونة التسجيل.

انتقل إلى خدمة “إخطار بتسويق المنتج”.

قم بتعبئة نموذج تقديم طلب التسجيل بكل البيانات المطلوبة.

انقر على زر “إرسال”.

بعد دراسة الطلب، سيتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.