خطوات تحديث الصكوك وصكوك الملكية القديمة عبر ناجز 1445

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: سلم الرواتب الجديد للمعلمين المتقاعدين في السعودية وفئات المعلمين المحرومين من راتب التقاعد أعلنت الحكومة السعودية عن جديد خدماتها الإلكترونية، وفي أحدث المبادرات، تم الكشف عن منصة “ناجز” التي تستهدف تحديث الصكوك الورقية القديمة، هذه المنصة تأتي كجزء من رؤية المملكة 2030 لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية.تتيح منصة “ناجز” للمواطنين إمكانية تحويل الصكوك الورقية القديمة إلى صيغ إلكترونية، مما يسهل التعامل معها بشكل فعال ويتيح للأفراد تعديلها بمرونة وفقًا للصيغ الإلكترونية الحديثة، هذه الخدمة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وتحفيز التحول الرقمي، ويشير هذا التحديث إلى التزام الحكومة بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة لتسهيل الإجراءات وتعزيز التفاعل بين المواطنين والخدمات الحكومية، يظهر توفير هذه الخدمة الإلكترونية استجابة فعّالة لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية. خطوات تحديث الصكوك وصكوك الملكية لتحديث الصكوك القديمة عبر منصة “ناجز“، يمكن اتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول: قم بزيارة منصة “ناجز” وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور عبر منصة النفاذ الوطني.

التحقق من الهوية: أدخل رمز التحقق لتأكيد هويتك وانتقل إلى صفحة البداية الخاصة بخدمة ناجز.

خدمة ناجز لقروض الرهن العقاري: قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية لقروض الرهن العقاري.

تحديث الصك العقاري: اختر خيار تحديث الصك العقاري وتعديله.

تقديم الطلب: اضغط على أيقونة تقديم الطلب.

تحديد هوية المالك: حدد هوية المالك باستخدام رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

تحديد نسب الملكية: حدد نسبة الملكية لكل مالك وأضف بياناتهم.

إدخال بيانات الصك: أدخل بيانات الصك مثل رقمه وتاريخه ومساحته.

إضافة بيانات العقار: أضف بيانات العقار مثل اسم المدينة والحي ورقم القطعة والمساحة.

مراجعة البيانات: قم بمراجعة البيانات المدخلة بعناية.

تقديم الطلب: قدم الطلب وانتظر موافقة الجهات المختصة.

حالات رفض الطلب: عدم وجود مخطط أو رقم للقطعة: تأكد من إضافة مخطط ورقم القطعة بشكل صحيح.

تأكد من إضافة مخطط ورقم القطعة بشكل صحيح. بيانات المالكين أو الورثة: تحقق من دقة بيانات المالكين أو الورثة وتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

تحقق من دقة بيانات المالكين أو الورثة وتأكد من إدخالها بشكل صحيح. الخطاب المرفق: تأكد من أن الخطاب المرفق مقيد داخل وزارة العدل.

تأكد من أن الخطاب المرفق مقيد داخل وزارة العدل. رقم الهوية: تأكد من أن رقم الهوية المدون صحيحًا ومتطابق مع البطاقة.

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