عاجل: تفاصيل ضربة معلم من صندوق الاستثمارات السعودية

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أفصحت صحيفة Financial Times عن نبأ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة تبلغ 49% من سلسلة فنادق “Rocco Forte” الفاخرة. هذا الاستحواذ يعد خطوة استراتيجية هامة تعزز مكانة الصندوق في عالم الاستثمارات العالمية.

تفاصيل ضربة معلم من صندوق الاستثمارات السعودية

كشفت صحيفة Financial Times عن اكتساح صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 49% من شركة “Rocco Forte” للفنادق الفاخرة، وتقدر قيمة هذه الصفقة، بما في ذلك الالتزامات المالية، بحوالي 1.4 مليار جنيه إسترليني.

تأتي هذه الخطوة الاستثمارية الهامة في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز وجوده ونشاطه في قطاع الفنادق الفاخرة. وتجسد هذه الصفقة الرغبة في تنويع محفظة الاستثمارات والمساهمة في نمو القطاع الفندقي.

يشغل Rocco Forte Hotels موقعًا متميزًا في صناعة الفنادق، حيث تدير أكثر من عشرة فنادق فاخرة، بالإضافة إلى منتجعات فاخرة وفيلات مميزة، وتحظى بسلسلة من المطاعم الفاخرة. تأتي هذه الاستثمارات لتعزز مكانة الصندوق كلاعب رئيسي في عالم الاستثمارات العالمية، وتعكس التزامه بتوسيع نطاق استثماراته في قطاع الضيافة.