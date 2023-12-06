كيف تعرف لو عليك ابعاد من السعودية 2024 او منع دخول للمملكة؟

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تُقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين، من بينها خدمات الاستعلام عن الابعاد من السعودية وإلغاء الابعاد.
كيف تعرف لو عليك ابعاد من السعودية
مع التساؤلات المتكررة من قبل المواطنين حول كيفية الاستعلام عن الابعاد من المملكة العربية السعودية، نقدم لكم الخطوات التفصيلية للقيام بهذا الإجراء:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.
- اختر “الجوازات” المتواجدة في منتصف الصفحة الرئيسية.
- انقر على “الاستعلام عن بصمة”.
- سيتم توجيهك تلقائيًا إلى منصة “أبشر الإلكترونية”.
- اضغط على “أبشر للأفراد”.
- اختر “تسجيل الدخول”.
- قم بإدخال معلومات حسابك مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- انقر على “تسجيل الدخول”.
- بمجرد دخولك لحسابك، ستتمكن من معرفة معلومات البصمة وحالة الابعاد الخاصة بك.
مدة الابعاد من السعودية
فيما يتعلق بمدة الابعاد، تجدر الإشارة إلى النقاط التالية:
- في السابق، كانت فترة الابعاد من المملكة العربية السعودية ثلاث سنوات، ولكن حاليًا أصبحت الابعاد نهائية دون فترة محددة.
- يمنع على المواطن السعودي العودة إلى المملكة بعد الابعاد، ما لم يكن لقضاء الحاجات الضرورية مثل العمرة أو الحج.
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