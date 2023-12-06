تراند اليوم : نتنياهو يعلن محاصرة الجيش الإسرائيلي لمنزل "يحيى السنوار"في غزة.. ويعلق : القبض عليه "مسألة وقت"

صحيفة الخليج 365: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خانيونس جنوبي غزة.

وقال نتنياهو في بيان: "عندي شيئان أريد إطلاعكم عليهما: قلت أمس (الثلاثاء) إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار".

وأضاف: "منزله ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هذه هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه".

الجدير بالذكر دخل الجيش الإسرائيلي خانيونس، ثاني أكبر مدن غزة، في سعيه للقضاء على حركة حماس في القطاع.