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تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على خان يونس تشمل آية قرآنية "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون"

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صحيفة الخليج 365: ألقى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منشورات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تحتوي آية قرآنية عن الطوفان العظيم في زمن النبي نوح.

وتضمن المنشور الآية القرآنية: "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون".

وتحمل الورقة شعار الجيش الإسرائيلي. ويظهر مقطع فيديو المنشورات تتساقط من السماء فوق خان يونس. حسب فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل الآن في "قلب" ثاني أكبر مدينة في غزة. حسب cnn

وأشار إلى أنهم حذروا السكان في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بحركة المدنيين عبر محور صلاح الدين في مقاطعتي شمال وشرق مدينة خان يونس.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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