إنجاز 11 ألف خدمة بيئية تطوعية بالرياض

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وأضافت، بأنه شارك 11 ألف متطوع في 862 فرصة تطوعية، وأكملوا نحو 310,500 ساعة تطوعية في 25 مجالا، لافتة إلى أن المتطوعين يمثلون وجه الرياض، وجانب ازدهارها المشرق.
وأشارت الأمانة إلى أن المتطوعين غرسوا 32,350 شتلة، إسهاما في زيادة المساحات الخضراء.
الأعمال التطوعية
- 11 ألف متطوع.
- 862 فرصة تطوعية.
- 310,500 ساعة تطوعية.
- 25 مجالا للتطوع.
- غرس 32,350 شتلة.
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