شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 11 ألف خدمة بيئية تطوعية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها أنجزت مع شركائها المتطوعين 11 ألف خدمة بيئية واجتماعية، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وذلك للإسهام في إثراء العمل التطوعي، وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بجودة الحياة.

وأضافت، بأنه شارك 11 ألف متطوع في 862 فرصة تطوعية، وأكملوا نحو 310,500 ساعة تطوعية في 25 مجالا، لافتة إلى أن المتطوعين يمثلون وجه الرياض، وجانب ازدهارها المشرق.

وأشارت الأمانة إلى أن المتطوعين غرسوا 32,350 شتلة، إسهاما في زيادة المساحات الخضراء.

الأعمال التطوعية