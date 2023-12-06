إصدار 4 آلاف تصريح لإسكان الحجاج في مكة المكرمة

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات اعتبارا من 1445/1/1هـ وستواصل أعمالها حتى نهاية شهر رجب 1445هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ، مبينا أن اللجنة تسعى إلى إصدار من 3500 إلى 4000 تصريح، ولما يقارب نصف مليون غرفة تصل طاقاتها الاستيعابية إلى نحو مليوني حاج.
وبين الزيتوني أن اللجنة وفرت حوالي 25 مكتبا هندسيا معتمدا، تقوم باستقبال الطلبات وإرسالها الكترونيا إلى اللجنة عبر قسم الاستقبال، ثم التدقيق من قبل فنيي السلامة الوقائية والفرق الميدانية، إلى أن تعرض على أعضاء ورئيس اللجنة ومن ثم يتم طباعه التصريح.
ونوه أن الأمانة تهيب بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بالمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام، مع ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلنة والمتاحة عبر موقع الأمانة للاطلاع على كافة الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة التي تنفذها عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك لحث الملاك والمستثمرين للمباني المجهزة لإسكان الحجاج للتقدم بالطلبات في أسرع وقت ممكن، ولضمان تهيئة الأوضاع الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
تصاريح إسكان الحجاج:
- 25 مكتبا هندسيا معتمدا لاستقبال الطلبات.
- إصدار من 3500 إلى 4000 تصريح.
- 500 ألف غرفة تسع نحو مليوني حاج.
- استمرار استقبال الطلبات حتى نهاية رجب.
- إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان.
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