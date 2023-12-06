500 متطوع يزرعون الأشجار بمحمية الإمام عبد العزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية فعاليات أسبوع التطوّع البيئي، التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري في مركز غيلانة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأوضحت الهيئة أن عدد المتطوعين بلغ 500 متطوع ومتطوعة أسهموا في غرس الأشجار المحلية الأصيلة في المحمية، بعد تدريبهم على الطريقة الصحيحة لزراعة الشتلات البرية، إيمانا من الهيئة في تعزيز التطوّع البيئي ودوره الكبير في المحافظة على الغطاء النباتي، ورفع مستوى الوعي بأهميته.

وبينت الهيئة أنها مستمرة في تنفيذ فعاليات أسبوع التطوّع البيئي، التي تزامنت مع اليوم العالمي للتطوع 2023 إلى نهاية الأسبوع الجاري، فيما تستأنف مزيدا من حملاتها التطوعية البيئية مستقبلا، وذلك انطلاقا من استراتيجيتها في صون الطبيعة، وإسهاما منها في تحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مليون متطوّع.

وأكدت الهيئة ضرورة رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية لدى المجتمع المحلي، إلى جانب إحياء قيم ومبادئ روح المبادرة المجتمعية، وذلك في إطار تعزيز التكامل ودعم الجهود الوطنية لتنمية البيئة.