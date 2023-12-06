شكرا لقرائتكم خبر انضمام المملكة لميثاق الرصد الفضائي للمناخ لترسيخ الاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع على وثيقة الانضمام من جانب الوكالة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد التميمي، ومن جانب المركز الرئيس التنفيذي للعمليات ليونيل سوشيت.
وأكد التميمي أن هذه الخطوة نابعة من حرص المملكة على إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على الحياة في كوكب الأرض، الأمر الذي دفعها إلى تبني عدد من مبادرات الطاقة الخضراء والمستدامة، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود العالمية والمشاركة بفاعلية لإيجاد حلول لهذه التحديات التي تواجه البشرية بأكملها.
وأشار إلى أن انضمام الوكالة للميثاق الذي يتضمن 26 دولة أخرى سيسهم في إيجاد حلول ذات أثر إيجابي للتحديات المناخية خاصة وأنها ستحرص على توظيف إمكاناتها التقنية والبشرية من أجل ترسيخ الاستدامة، وخدمة البشرية، إضافة إلى رفع جودة الحياة على الأرض.
ويأتي الانضمام امتدادا لتوقيع المملكة في أكتوبر الماضي على البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ.
يشار إلى أن وكالة الفضاء السعودية سعت منذ تأسيسها إلى العمل مع مختلف الأطراف الدولية للوصول إلى أطر تعاون مشتركة فيما بينها على عدد من المشاريع التي تستهدف بشكل رئيس خدمة البشرية وتعزيز رفاهيتها وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية على عدد من الأصعدة خاصة البيئية والاقتصادية والاجتماعية منها.
أهداف الميثاق:
- استغلال القدرات والإمكانات لتقنيات الفضاء.
- دراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيف حدتها.
- تبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة.
- تعزيز استخدام الممارسات الجيدة لتقنيات الفضاء.
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