تقنيات عالمية متطورة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة

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وأشارت الهيئة الى أنه يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 29 عاما، ويعمل على تفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له وإصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها، حسب الخطة اليومية المعتمدة وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.
وتعمل شؤون الحرمين بشكل دوري على شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف، وكذلك أعمال تنظيف الكسوة من جميع الجوانب، إضافة إلى تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني والتي تقوم بها للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.
صيانة كسوة الكعبة
- تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي.
- صيانة دورية بفريق سعودي مختص.
- إصلاح الملاحظات بشكل فوري.
- شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة.
- تثبيته من الأطراف بشكل دوري.
- تنظيف الكسوة من جميع الجوانب.
- تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني.
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