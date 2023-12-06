استعراض منظومة البيئة السعودية بالهولوجرام في دبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت منظومة البيئة مساهمتها الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء، خلال مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28»، المنعقد في دبي.

وأبرزت مساهمة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التي عرضت بتقنية الهولوجرام، أحدث التقنيات البيئية، حيث جذب جناح المركز الوزراء والوفود الدبلوماسية والعديد من الزوار الذين شاهدوا عبر استخدام تقنيات الواقع الافتراضي، نتائج العمل على ترخيص المنشآت ذات الأثر البيئي، وما يترتب عليها من شروط مثل إصدار التقارير البيئية وانعكاساتها على الحد من التلوث عبر تطبيق معايير الالتزام.

واستقبل زوار الجناح مفتشا ومفتشة بيئيين مصنوعين من ألوان الطيف، يخاطبان الزوار بلغتين تكشف أثر الجولات التفتيشية على الاستدامة، بعد التعريف بأدوات وطرق التفتيش التي تتم على المنشآت وتسهم بشكل يومي في حماية البيئة.

وأخذت رحلة بصرية زوار جناح السعودية الخضراء إلى المستقبل المستدام الذي تعزم منظومة البيئة بشكل متكامل على تحقيقه وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنها أدوار المركز وما قام به من دور في حماية البيئة البحرية والساحلية، والتي تمثلت في إنشاء أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية، معنِي بحماية واستدامة الموائل الطبيعية في مياه المملكة الإقليمية.